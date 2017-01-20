Адебайор: у меня плохая репутация в АПЛ, но я понятия не имею почему

Бывший нападающий «Арсенала», «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор никак не может найти себе новую команду после ухода из «Кристал Пэлас» в июле 2016 года. Футболист рассказал, что у него плохая репутация в Англии, и он не понимает почему.
«У меня плохая репутация в Англии, и я не знаю почему. Я всегда говорю, что 90% людей, с которыми я играл, скажут, что я удивительный парень, отличный товарищ по команде.
Другие скажут, что я скромный парень и хороший человек. Но пресса будет говорить то, что она хочет. На протяжении карьеры было достаточно негатива.
Я люблю Англию, люблю Премьер-лигу, и я хочу найти способ вернуться туда. Я хочу снова играть на высоком уровне. Если нет, я просто хочу играть в футбол и получать удовольствие. Так что если я получу предложение, то приму его», — цитирует Адебайора The Guardian.
В сентябре прошлого года Эммануэль Адебайор находился в шаге от перехода в «Лион», но стороны не смогли договориться.