Боккетти: у меня были предложения от других команд, но я не хотел никуда уходить

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти не испытывал проблем в переговорах с московским клубом относительно продления контракта. Об этом 30-летний защитник рассказал в интервью ТАСС. Новый договор рассчитан до 30 июня 2020 года.
«Я всегда говорил, что хочу остаться в „Спартаке“ и играть именно в этой команде. Ситуацию с продлением моего контракта нельзя назвать нервной, просто мы вели переговоры — это нормальный процесс. У нас не было проблем с руководством клуба относительно продления моего соглашения. Да, у меня были предложения от других команд, но я не хотел никуда уходить.
Я читаю всё, что пишут в прессе, и это не соответствует действительности. Не думаю о том, какие условия или какой контракт у меня будет, для меня главное — играть в „Спартаке“ и приносить ему пользу. Я очень хочу стать чемпионом в составе „Спартака“.
Перед продлением контракта я разговаривал не только с главным тренером, но и с другими людьми в клубе. Они видели, что я хотел остаться, а я видел, что они хотят, чтобы я продолжил играть за „Спартак“.
После подписания контракта мои друзья Доменико Кришито и Паоло Каннаваро шутили, что я хочу выкачать весь газ из России, поэтому подписал контракт. Мы вместе посмеялись. Ну а если серьёзно, ребята пожелали мне удачи», — поведал Боккетти.