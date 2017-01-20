«Боруссия» Д может заплатить € 20 млн за 19-летнего форварда «Аякса» Дольберга

Нападающий «Аякса» Каспер Дольберг может продолжить карьеру в Германии, сообщает Bild. В услугах 19-летнего футболиста заинтересована дортмундская «Боруссия», руководство которой ищет замену Адриану Рамосу и Пьеру-Эмерику Обамейянгу. Первый может продолжить карьеру в Китае, а второй защищает честь сборной Габона на Кубке Африки. Немецкие СМИ пишут, что «Боруссия» может заплатить за Дольберга € 20 млн.
В нынешнем сезоне форвард сборной Дании принял участие в 28 официальных матчах за «Аякс», забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.