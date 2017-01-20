Тошич: первое место в РФПЛ разыграют «Спартак», «Зенит» и ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал нынешнее третье место своей команды, назвав трёх кандидатов на первое место по итогам текущего сезона в РФПЛ. После 17 туров в таблице лидирует «Спартак», а второе место занимает «Зенит».
«Пока идём на третьем месте, но для нас абсолютно ничего не потеряно. Впереди почти половина чемпионата, за это время расстановка сил в турнирной таблице может серьёзно измениться. Мы уже не раз показывали, как можно по ходу сезона ликвидировать отставание от других команд. Верю, что и на сей раз ЦСКА развернёт ситуацию в свою пользу. Это вполне реально – главное, чтобы все футболисты были здоровы. Тогда будет легче решить нашу задачу.
Борьба за первое место развернётся между тремя клубами – «Спартаком», «Зенитом» и ЦСКА. Спартаковцы лидируют, у них есть преимущество в очках, это значит, что на данный момент у этой команды наиболее комфортная турнирная ситуация. И всё же, повторю, ничего ещё не ясно, самое интересное впереди. «Зенит» и мы пока в роли догоняющих, но у наших команд очень большой опыт борьбы за золото», — цитирует Тошича Bobsoccer.