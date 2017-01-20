Британский рабочий погиб на строящемся в Катаре стадионе к ЧМ-2022

В Катаре, на строящемся к чемпионату мира 2022 года стадионе, погиб британский рабочий, сообщает Associated Press. Власти Катара начали расследование, однако причины смерти 40-летнего строителя пока неизвестны.
Ранее профсоюзы Нидерландов и Бангладеша подали на ФИФА в суд за нарушение прав рабочих на объектах ЧМ-2022, но результата это не принесло. Суд отклонил иск к ФИФА. Президент ФИФА Джанни Инфантино также заявлял, что будет призывать катарские власти обеспечивать безопасность и достойные условия труда для рабочих-строителей.