Цорк: «Боруссия» Д больше не будет играть на поле «Падерборна»

Руководство и тренерский штаб дортмундской «Боруссии» очень расстроены травмой защитника Свена Бендера, которую он получил в выездном товарищеском матче с «Падерборном». У Бендера было диагностировано повреждение внешних связок голеностопа, которое он получил в результате фола против него.
«Боруссия» больше не будет играть на поле «Падерборна». Такие нарушения правил в центре поля недопустимы», — цитирует Sportal спортивного директора «Боруссии» Михаэля Цорка.
У «Боруссии» с «Падерборном» связаны неприятные воспоминания. В 2014 году в матче с этой командой получил травму нападающий Марко Ройс.