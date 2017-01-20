Десайи не относит «Баварию» к числу главных претендентов на победу в ЛЧ

Бывший защитник «Марселя», «Милана», «Челси» и сборной Франции Марсель Десайи поделился мнением о шансах «Баварии» на победу в Лиге чемпионов. Десайи не думает, что немецкий гранд можно отнести к числу главных фаворитов на этом турнире.
«В этом сезоне «Бавария» не является одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов. Но я уверен в том, что команда вновь приобретёт уверенность в своих силах и будет добиваться успехов», — цитирует Десайи интернет-издание Sport1.
В 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» померится силами с лондонским «Арсеналом». Первая игра состоится 15 февраля на поле мюнхенцев, ответная – 7 марта.