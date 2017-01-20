Антонио Валенсия: когда в «МЮ» предложили продлить контракт, дважды не думал

Защитник «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия прокомментировал решение продлить контракт. Новый договор действует до лета 2018 года.
«Я очень рад. Это третий раз, когда я продлеваю контракт. Каждый раз всё проходит гладко, никаких проблем. Есть много вещей, которых я хочу добиться. Мне не хватает Лиги чемпионов, я хотел бы выиграть несколько больших трофеев в АПЛ.
Всегда приятно продлевать контракт. Я люблю этот клуб, а моя семья счастлива здесь. Когда мне поступило предложение, я дважды не думал.
В настоящее время «МЮ» находится на ходу. Мы уверены в себе и растём как команда. Клуб находится на правильном пути», — цитирует Валенсию пресс-служба клуба.