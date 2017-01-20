Хитцфельд: Мюллер должен найти своё место в системе игры Анчелотти

Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Оттмар Хитцфельд поделился мнением об игре нападающего Томаса Мюллера в первом круге чемпионата Германии. Многие считают, что футболист сыграл слабо.
«Я не беспокоюсь за Мюллера, так как он обладает невероятной силой воли и очень силён психологически. Переживая трудный период, форварды анализируют ситуацию. Томас также делал это. Я сам считаю, что он сыграл в первом круге хорошо. Нельзя сказать, что отлично, но достойно. Кроме того, он должен найти своё место в системе игры Анчелотти. Его место – позади центрального нападающего», — цитирует Хитцфельда tz.
По итогам 16 туров национального первенства Мюллер принял участие в 13 матчах, выйдя на поле в основном составе в 10 из них. Он стал автором 1 гола и 5 результативных передач.