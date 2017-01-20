Боккетти: готов до Италии дойти пешком, если «Спартак» станет чемпионом

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал, на что он готов, если красно-белые завоюют золотые медали по итогам нынешнего сезона. «Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, набрав после 17 матчей 40 очков.
«На сумасшедшие вещи, готов буквально на всё. Готов дойти до Италии пешком!» — признался защитник.
Также итальянец не смог ответить на вопрос, чем главный тренер команды Массимо Каррера отличается от бывшего наставника «Спартака» Дмитрия Аленичева, который покинул клуб в августе 2016 года.
«Мне сложно сказать, в чем разница между Аленичевым и Каррерой, они оба — очень хорошие тренеры, оба играли в чемпионате Италии в составе очень сильных команд.
Наверное, Массимо оказался в нужное время в нужном месте, так бывает. Когда он играл в „Ювентусе“, он был хорошим защитником, я слышал о нём, видел его игру, также я видел и игру Аленичева в „Роме“. Для меня большая честь работать с таким тренером, как Каррера; то же самое было и с Аленичевым», — цитирует Боккетти ТАСС.