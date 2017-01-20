«Фиорентина» проведёт переговоры с «Зенитом» о переходе Маурисио и Нету

«Фиорентина» на следующей неделе проведёт переговоры с «Зенитом» о возможном переходе игроков петербургского клуба Маурисио и Луиша Нету. Сегодня, 20 января, издание Footmercato сообщило, что Маурисио входит в сферу интересов двух французских клубов — «Ниццы» и «Бордо».
«Французские клубы не проявляли интереса к Маурисио, зато предметный разговор о переходе игрока у нас идёт с итальянской „Фиорентиной“. Более того, команда хочет заполучить ещё и Луиша Нету. На следующей неделе их агент прилетит на переговоры с руководством „Зенита“ о возможности перехода футболистов. На сегодняшний момент мы даём не более 50%, что игроки покинут команду, так как официального предложения от итальянского гранда ещё не поступало, клуб контактировал только с нами», — цитирует ТАСС агентство, представляющее интересы Маурисио и Нету.