Коста готов сыграть в матче «Челси» против «Халла»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил, что нападающий Диего Коста готов сыграть против «Халл Сити» (22 января) в матче 22-го тура АПЛ. По официальной версии, испанец пропустил прошлый матч синих с «Лестер Сити» (3:0) из-за травмы спины, но английские СМИ сообщали, что у Косты возник конфликт Конте и форвард получил предложение от китайского клуба.
„Думаю, что футболисты хотят играть за „Челси“. Диего счастлив в нашей команде. Идея с Китаем далека от него. После матча с „Лестером“ я сказал правду о его травме и готов это повторить. Он тренировался с нами на этой неделе и готов сыграть против „Халла“, — цитирует Конте Sky Sports.