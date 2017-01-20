Педро: сейчас я провожу свой лучший период в «Челси»

Нападающий «Челси» Педро Родригес поделился мнением о своих выступлениях за лондонскую команду. Испанец забил четыре гола в последних четырёх матчах.
«Я думаю, что настал мой черёд. В подходящий для себя момент ты можешь забивать много голов. В другое время у тебя это не получается, и голы даются с трудом. Думаю, ты ловишь игровой ритм, а это положительно сказывается на твоей уверенности, как в индивидуальном плане, так и в плане командных действий.
Я чувствую себя уверенно, и сейчас для команды и для всего клуба настал хороший период. Вероятно, это мой лучший период в «Челси». Я хочу продолжать в том же духе, забивать голы и помогать команде выигрывать больше матчей», — цитирует Педро официальный сайт синих.