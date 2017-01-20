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Моуринью считает Валенсию лучшим правым защитником в мире

20 января 2017, пятница. 18:47. Футбол
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что Антонио Валенсия является лучшим правым защитником в мире. На этой неделе 31-летний эквадорский футболист продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до июня 2018 года.

«Я не рассматриваю его новый контракт как вознаграждение. Он просто лучший правый защитник, который может у вас быть. В футболе нет правого защитника лучше. Это не вознаграждение для него, это привилегия для нас — иметь у себя такого хорошего игрока и человека», — цитирует Моуринью Metro.
Источник: Metro Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Луис Антонио Валенсия
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20 января 2017, пятница
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