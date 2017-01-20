Селюк: взяв моих игроков, «Томь» сможет бороться на равных со «Спартаком»

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что «Томь» будет играть на равных с лидерами российского футбола, если сможет заявить его игроков. На прошлой неделе Селюк заявил о готовности помочь «Томи», столкнувшейся с серьёзными финансовыми проблемами, предложив им бесплатно шестерых молодых иностранцев в возрасте до 21 года. В «Томи» отметили, что могут взять некоторых игроков Селюка на сбор, однако основной проблемой в этой ситуации является то, что томский клуб в настоящее время не может регистрировать новичков, открытие регистрации напрямую зависит от финансирования, тогда как у клуба есть многомесячные задолженности.
«Сегодня „Зенит“ сыграл вничью с ташкентским «Локомотивом». В составе „Локомотива“ сыграли три молодых ивуарийца, и „Локомотив“ ни в чём не уступил сопернику. Это мои футболисты 19-20 лет, талантливые ребята. В „Томь“ могут прийти футболисты не хуже. Если „Томь“ возьмёт шестерых игроков такого плана, то сможет бороться на равных не только с „Зенитом“, но и со «Спартаком», — сказал Селюк «Чемпионату».