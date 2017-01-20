Арустамян: Ал. Миранчук близок к решению не продлевать контракт с «Локомотивом»

Телекомментатор Нобель Арустамян поделился информацией о переговорах полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука о продлении контракта с клубом.
«Насколько мне известно, игрок близок к окончательному решению не продлевать контракт с «Локомотивом». Контракт Алексея с „железнодорожниками“ истекает в конце года. Сам клуб хотел бы подписать с полузащитником новое соглашение, но переговоры, очевидно, зашли в тупик. По моей информации, стороны не могут договориться по финансовому вопросу.
На данный момент Миранчука хотят пригласить три команды: «Рубин», «Зенит» и «Краснодар». Все три претендента уже разговаривали с представителями игрока, а «Рубин» и вовсе вёл детальные переговоры. Казанцы готовы были заплатить более € 3 млн. Также обговаривалась возможность обмена на какого-то игрока. Но «Локо», надеясь продлить контракт с Алексеем, этих предложений не принял. «Рубин» продолжает оставаться главным фаворитом в борьбе за Миранчука. Гипотетически возможен такой вариант, что игрок отработает свой контракт в «Локо» до декабря, но я слабо представляю, как такое возможно. Вопрос лишь в том, когда трансфер случится – летом или уже сейчас.
Если вы следили за историей перехода Романа Ерёменко из «Рубина» в ЦСКА, то наверняка слышали о праве футболиста расторгнуть контракт за пределами защищённого периода. Что такое защищённый период? Согласно регламентам ФИФА и РФС, любой игрок, подписавший соглашение с клубом в возрасте до 28 лет, может расторгнуть его по прошествии трёх полных лет (или сезонов) после вступления этого соглашения в силу.
Сейчас идёт уже четвёртый год контракта Миранчука в «Локомотиве», стало быть, защищённый период истёк, и игрок имеет право расторгнуть контракт. Алексей собирается воспользоваться этой опцией и подать заявление в клуб. Главный вопрос – что сезон третий по контракту Миранчука в «Локо» ещё не завершён», — цитирует Арустамяна «Матч ТВ».