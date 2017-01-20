Гвардиола: уверен, Габриэл Жезус поможет «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии домашнего матча 22-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» сообщил, что нападающий Габриэл Жезус готов к дебюту в составе «горожан». 19-летний бразилец на этой неделе завершил переход в «Манчестер Сити», оставаясь в «Палмейрасе» до завершения сезона в чемпионате Бразилии.
«Габриэл в хорошей форме и готов приступить к обязанностям в новой команде. Он поможет нам в этом сезоне Премьер-лиги. Габриэл – молодой игрок, 19-летний юноша, и, конечно, мы не ждём от него решения проблем, которые есть в команде. У него будет достаточно времени на то, чтобы проявить себя. Было бы проще, если бы Габриэл присоединился к нам летом. Сейчас середина сезона, и времени на подготовку не так много. Но Габриэл – умный и талантливый футболист, я уверен, что он поможет команде.
Все наши нападающие бьются за голы и победы, и Габриэл присоединится к ним. Он займёт своё место в команде, а юный возраст игрока, его терпение и амбиции на успешную карьеру помогут ему, как и наша поддержка», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».