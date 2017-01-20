Кононов: не считаю, что между мной и Мамаевым есть конфликт

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о своих отношениях с полузащитником Павлом Мамаевым. В недавнем интервью 50-летний специалист выразил мнение о том, что Мамаев после скандальной летней вечеринки в Монте-Карло так и не пришёл в себя. В ответ игрок заявил, что не ожидал таких слов от Кононова.
«После того интервью я не общался с Павлом. Но я не считаю, что между нами есть конфликт.
Как удавалось ладить с Мамаевым? Мы достаточно беседовали с Павлом. Случались такие жизненные ситуации, где определяющим было взаимоуважение. Мамаев много работал, выкладывался на тренировках, и результат не заставил себя ждать. Он стал основным игроком сборной России. Как правило, все конфликты мы улаживали с помощью диалога, но иногда он не давал результата, и приходилось быть жёстким.
Не знаю, как сейчас, но при мне Павел действительно входил в число ключевых футболистов, на них держалась игра. Когда он не выходил на поле, определённые проблемы с составом у меня были», — сказал Кононов в интервью «Советскому спорту».