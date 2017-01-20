Гончаренко: мастерство, которое есть у ЦСКА, не может не радовать

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о работе игроков московской команды на зимнем сборе в Испании.
«Не могу сказать, что фронт работ с командой обширен, но и не скажу, что мал. Есть стандартная работа. Порадовало, с какой интенсивностью работали. Было много заданий на тренировках, все схватывали очень быстро. Мастерство, которое есть у команды, не может не радовать.
Мы пока тестируем схему 3-5-2, пробуем. В то же время остаётся прошлогодняя схема. Она хорошо работала, но какие-то изменения нужны. Посмотрим, каким образом команда среагирует. У нас ещё достаточно много товарищеских матчей, чтобы понять это. По тому, как мы работаем на тренировках и как рассказываем на теории, считаю, что команда хорошо схватывает», — цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.