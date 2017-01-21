«Амкар» может приобрести голкипера «Балтики» Вамбольта за 2,5 млн рублей

Голкипер «Балтики» Денис Вамбольт, который пребывает на просмотре в пермском «Амкаре», может быть приобретён за 2,5 млн рублей. Именно такая сумма отступных указана в контракте игрока, сообщает пресс-служба калининградского клуба.
«Очень хочется воспользоваться предоставленным шансом и закрепиться в команде элитного дивизиона. Думаю, это мечта любого футболиста. Но если не подойду «Амкару», то с радостью вернусь в «Балтику» – свою родную команду», — сказал Вамбольт.
21-летнему футболисту предстоит участие в сборе «Амкара», который с 21 по 31 января проходит в Турции. Вамбольт провёл 13 матчей в нынешнем розыгрыше ФНЛ и пропустил 14 мячей.