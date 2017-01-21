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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Амкар» может приобрести голкипера «Балтики» Вамбольта за 2,5 млн рублей

21 января 2017, суббота. 00:35. Футбол
Голкипер «Балтики» Денис Вамбольт, который пребывает на просмотре в пермском «Амкаре», может быть приобретён за 2,5 млн рублей. Именно такая сумма отступных указана в контракте игрока, сообщает пресс-служба калининградского клуба.

«Очень хочется воспользоваться предоставленным шансом и закрепиться в команде элитного дивизиона. Думаю, это мечта любого футболиста. Но если не подойду «Амкару», то с радостью вернусь в «Балтику» – свою родную команду», — сказал Вамбольт.

21-летнему футболисту предстоит участие в сборе «Амкара», который с 21 по 31 января проходит в Турции. Вамбольт провёл 13 матчей в нынешнем розыгрыше ФНЛ и пропустил 14 мячей.
Источник: Официальная страница ФК "Балтика" Вконтакте Сообщить об ошибке
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