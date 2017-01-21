Штрайх: матч против «Баварии» — это всегда праздник, но праздник закончился

Главный тренер «Фрайбурга» Кристиан Штрайх прокомментировал поражение от «Баварии» (1:2) в матче 17-го тура Бундеслиги. Победу мюнхенцам принёс гол Роберта Левандовского на 91-й минуте.
«Думаю, мы многое делали правильно. „Бавария“ не создала много моментов в первом тайме. Матч против „Баварии“ — это всегда праздник, но праздник закончился. Мы должны вынести положительные моменты из этой игры и вернуться к нашим будням. Мы зарядились уверенностью в своих силах, но её нужно правильно использовать», — приводит слова Штрайха официальный сайт «Баварии».