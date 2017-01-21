Гвардиола: возможно, ожидания от моего перехода в «МС» были слишком завышены

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, достаточно ли хорош нынешний состав его команды.
«Может быть, это я недостаточно хорош для „Манчестер Сити“. Здесь собраны отличные игроки. Они неоднократно это демонстрировали и в прошлом, и в нынешнем сезонах. Я уважаю этих парней, так как я могу сказать, что они недостаточно хороши? Не потерплю отсутствия должного уважения к профессионалам, когда они — великолепные игроки, а мне задают вопросы, достаточно ли они хороши для меня.
Возможно, ожидания от моего перехода были слишком завышены. Но нам нужно выстроить команду, над этим я сейчас работаю. Если не буду подходить команде, я первым пойму это. Тогда мы всё обсудим с клубом и найдём решение», – приводит слова Гвардиолы The Guardian.