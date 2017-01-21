Левандовски: пробил не лучшим образом, но гол есть гол

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал победный гол в ворота «Фрайбурга» (2:1) в матче 17-го тура Бундеслиги, который он забил на 91-й минуте.
«Моя первая мысль была сразу отдать мяч партнёру, но это было непросто сделать. Поэтому я попробовал просто обработать мяч и пробить. Это был последний момент в матче, поэтому нужно было попытаться. К счастью, у меня всё получилось. Я пробил не лучшим образом, но гол есть гол, а три очка есть три очка», — приводит слова Левандовского официальный сайт «Баварии».