Руководство «Барселоны» не сомневается, что нападающий Лионель Месси продлит контракт с испанским грандом. Об этом сказал спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес.
«Продление контракта? Достаточно лишь посмотреть в глаза Месси. Он счастлив в «Барселоне». А мы очень довольны тем, что вопрос получит положительное решение», — приводит слова Фернандеса Marca.
В последнее время в испанских СМИ вопрос пролонгации соглашения Месси с «Барселоной» обсуждался неоднократно. Действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2018 года.