Большинство болельщиков считают, что Кейлор Навас стал играть слабее

Испанская газета AS провела опрос среди своих читателей, чтобы узнать их мнение об игре голкипера мадридского «Реала» Кейлора Наваса. По итогам опроса выяснилось, что подавляющее большинство болельщиков (83,04%) считают, что костариканский футболист в последних матчах стал играть слабее.
По итогам 17 матчей, проведённых «сливочными» в чемпионате Испании, Навас принял участие в 11 из них и пропустил 10 голов. Сама команда набрала 40 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу, имея игру в запасе.