Нападающий «Фламенго»: мне льстит, что «Барселона» интересуется мной

Нападающий «Фламенго» Винисиус Жуниор прокомментировал информацию испанских СМИ о том, что «Барселона» проявляет к нему интерес. 16-летний футболист считается одной из восходящих звёзд бразильского футбола.
«Естественно, я читал, что «Барселона» следит за мной, и мне льстит это. Однако я сохраняю спокойствие, стараясь делать достойно свою работу во «Фламенго», — приводит слова Жуниора испанское интернет-издание Sport.
В услугах Винисиуса Жуниора заинтересован не один европейский гранд. У юноши действующий контракт с «Фламенго» до лета 2019 года, а сумма трансферной компенсации за него составляет € 30 млн.