Коутиньо стремится быть похожим в игре на Неймара

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо выразил восхищение нападающим «Барселоны» Неймаром. Он отметил, что его соотечественник является для него образцом для подражания.
«Неймар – наш футбольный кумир и тот, кем дети могут восхищаться. Для меня он лучший футболист мира и игрок, на которого я хотел бы быть похож. Это мой друг, и отлично, что есть футболист твоего возраста, которым можно восхищаться. Когда видишь футбол в исполнении Неймара в сборной Бразилии и «Барселоне», это нечто вдохновляющее», — приводит слова Коутиньо Mundo Deportivo.