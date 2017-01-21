Пике: Месси или Роналду? Вы уже знаете ответ

Защитник «Барселоны» Херард Пике ответил на вопросы любителей футбола в социальной сети «Фейсбук». В частности, его попросили сравнить нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси с форвардом мадридского «Реала» Криштиану Роналду.
«Месси или Роналду? Вопрос, который задают всегда. Вы уже знаете ответ. Играть с Месси – настоящее благословение», — отметил Пике.
Относительно своего будущего в каталонском клубе футболист сборной Испании сказал: «Я не собираюсь менять клубную прописку. Я здесь счастлив, «Барселона» — клуб моей жизни, и я надеюсь завершить свою карьеру здесь».