Гвардиола: Агуэро продлил контракт с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что нападающий команды Серхио Агуэро продлил соглашение с клубом.
«Агуэро уже продлил контракт с «Манчестер Сити». Серхио будет в клубе до тех пор, пока он хочет быть в клубе. Он является нашим лучшим нападающим, в котором мы очень нуждаемся. Это ему решать, когда он захочет покинуть команду, а не мне», — цитирует Гвардиолу Mirror.
Предыдущее соглашение Агуэро с «Манчестер Сити» было рассчитано до лета 2019 года, а новый контракт – до лета 2020 года.
В текущем сезоне Агуэро провёл 15 матчей в чемпионате Англии и забил 11 голов.