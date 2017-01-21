Почеттино: исторически «Тоттенхэм» больший клуб, чем «Манчестер Сити»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино в преддверии гостевого матча 22-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» выразил мнение, что лондонская команда исторически является большей, чем клуб соперника.
«Когда я работал в «Эспаньоле» и играл против «Барселоны» Гвардиолы, разница между нашими командами была огромной. Но это были матчи против одной из лучших команд мира. Есть ли сейчас такой разрыв между нашими командами? Исторически «Тоттенхэм» больший клуб, чем «Манчестер Сити». У нашей команды больше поклонников. У «Манчестер Сити» есть собственная философия, но они не другом уровне по сравнению с нами», — цитирует Почеттино Mirror.
Матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» пройдёт сегодня, 21 января, на стадионе «Этихад». Начало встречи – 20:30 мск.