Видео: первая тренировка Самедова в «Спартаке»

<a href="http://ads.adfox.ru/202433/goDefaultLink?p1=biozy&p2=v" target="_top"><img src="http://ads.adfox.ru/202433/getDefaultImage?p1=biozy&p2=v" border="0" alt=""></a>
Футбол
РФПЛ
ФНЛ - Первый дивизион
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Кубок России
ПФЛ - Второй дивизион
Молодёжное первенство
Сборная России
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций
Южная Америка
Украина
Франция
Женский футбол
Прочие турниры
Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com
Любители
Студенческий футбол
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
МХЛ
ВХЛ
ЧМ по хоккею 2016
Евротур
Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20
Ночная Лига
MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины
Кубок мира-2016/17. Женщины
ЧМ-2017
Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017
WTA
ATP
Кубок Дэвиса
Кубок Федерации
Кубок Кремля
Рио 2016
Авто
Формула-1
Мотогонки
Ралли
Младшие серии
DTM/WTCC/Туринг
Дакар/Ралли-рейды
Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы
Любители
Женский бокс
ММА
Баскетбол
НБА
Евролига
Единая лига ВТБ
Еврокубок
Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины
Суперлига женщины
Лига чемпионов
Еврокубки
Кубок России
Пляжный волейбол
Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон
Мини-футбол
Фигурное катание
Водные виды спорта
Конькобежный спорт
Лёгкая атлетика
Лыжный спорт
Пляжный футбол
Гандбол
Конный спорт
Хоккей с мячом
Велоспорт
Шахматы
Прочие виды спорта
Европейские игры 2015
Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2
Counter-Strike: Global Offensive
FIFA
League of Legends
Везде
Новости
Статьи
Регистрация
Вход
Завершить регистрацию
Лента новостей
Билеты на спорт
Фэнтези футбол
Спортивный ТВ-гид
Рейтинг букмекеров
Новогодний Чемпионат
Футбольные трансферы
Допинг
175 лет назад
2016
Главные новости
Популярные
10:00
Конкурсы с гарантией объединят матчи «Ман Сити», «Милана», «Байера» и «Атлетико»
03:48
Гвардиола: возможно, ожидания от моего перехода в «МС» были слишком завышены
00:25
Гол Левандовского на 91-й минуте принёс «Баварии» победу над «Фрайбургом»
23:42
Экс-защитник «Алании» Иванов близок к переходу в тульский «Арсенал»
22:44
Орлов: «Зенит» сможет сыграть на новом стадионе в полуфинале Лиги Европы
12:40
«Спартак» и ЦСКА сделали предложение «Спортингу» по приобретению Бруно Сезара
13:03
Маурисио Перейра: Суарес спрашивал, как я смог так легко заиграть в России
19:17
Селюк: взяв моих игроков, «Томь» сможет бороться на равных со «Спартаком»
11:37
Скрипченко пожаловался на неуправляемость игроков «Урала» в игре с «Тереком»
15:32
«Лион» объявил о переходе Депая
События вчера
Сейчас
Сегодня
Завтра
Видео: первая тренировка Самедова в «Спартаке»
21 января 2017, суббота. 10:53.
Футбол
32-летний полузащитник сборной России
Александр Самедов
, перешедший в январе из «Локомотива» в «Спартак», провёл первую тренировку в составе красно-белых на сборе в Объединённых Арабских Эмиратах.
Представляем вниманию читателей «Чемпионата» видеосюжет об этом событии, подготовленный пресс-службой «Спартака».
С другими видео о клубах российской Премьер-Лиги читатели могут ознакомиться
здесь
.
Источник:
«Чемпионат»
Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак
Александр Самедов
Комментарии:
Правила
Новости. Футбол
21 января 2017, суббота
10:53
Видео: первая тренировка Самедова в «Спартаке»
10:23
Гвардиола: мне нравится смотреть матчи «Тоттенхэма»
10:20
Нету: у «Зенита» очень сильный уровень обороны, мне со всеми комфортно играть
10:00
Конкурсы с гарантией объединят матчи «Ман Сити», «Милана», «Байера» и «Атлетико»
09:59
Почеттино: исторически «Тоттенхэм» больший клуб, чем «Манчестер Сити»
09:55
Моуринью: де Хеа и Ромеро одинаково важны, хочу, чтобы они оба остались в «МЮ»
09:24
Гвардиола: Агуэро продлил контракт с «Манчестер Сити»
09:22
«Ливерпуль» — «Суонси»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 15:30
08:28
Пике: Месси или Роналду? Вы уже знаете ответ
08:27
Коутиньо стремится быть похожим в игре на Неймара
08:08
Нападающий «Фламенго»: мне льстит, что «Барселона» интересуется мной
07:41
Большинство болельщиков считают, что Кейлор Навас стал играть слабее
07:40
Фернандес: продление контракта? Достаточно лишь посмотреть в глаза Месси
05:51
Роббен: «Баварии» нужны матчи, чтобы набрать свой ритм
04:19
Левандовски: пробил не лучшим образом, но гол есть гол
04:02
Гладкий согласился перейти из киевского «Динамо» в «Аланьяспор»
03:48
Гвардиола: возможно, ожидания от моего перехода в «МС» были слишком завышены
03:12
Штрайх: матч против «Баварии» — это всегда праздник, но праздник закончился
03:01
«Бока Хуниорс» ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед» о приобретении Ромеро
02:45
Анчелотти: можем быть довольны результатом матча с «Фрайбургом», но не игрой
02:37
«Ливерпуль» начал переговоры с «Манчестер Сити» о трансфере Харта
02:10
«Манчестер Сити» заплатил рекордную сумму за 13-летнего защитника «Саутенда»
01:42
Молло: если хочу играть в «Зените», должен работать сейчас больше всех
01:33
Сарри: Кубок Африки в январе — это нонсенс и абсурд
01:15
Хамес не поможет «Реалу» в матче с «Малагой»
00:59
ФИФА дала разрешение «Ливерпулю» задействовать Матипа в матчах
00:38
«Ницца» не смогла обыграть «Бастию», но вернулась на первое место в Лиге 1
00:35
«Амкар» может приобрести голкипера «Балтики» Вамбольта за 2,5 млн рублей
00:35
«Лас-Пальмас» на своём поле сыграл вничью с «Депортиво»
00:25
Гол Левандовского на 91-й минуте принёс «Баварии» победу над «Фрайбургом»
00:03
Защитник сборной Португалии Фонте перешёл из «Саутгемптона» в «Вест Хэм»
00:02
«Сток Сити» объявил о покупке Бераино из «Вест Бромвича» за £ 12 млн
20 января 2017, пятница
23:51
Сборная Марокко одержала волевую победу над Того в матче Кубка Африки
23:44
«Эвертон» опроверг объявление «Милана» о переходе Деулофеу
23:42
Экс-защитник «Алании» Иванов близок к переходу в тульский «Арсенал»
23:24
«Барселона» обжалует жёлтую карточку Неймара за симуляцию в матче Кубка Испании
23:15
Орлов назвал решение Семака ввести в «Уфе» штрафы за мат примером для всех
23:11
Тренер «Уфы»: момент с повторным назначением пенальти был наигранным
23:04
Президент «Лиона»: мы в последний момент перебили предложение «ПСЖ» по Депаю
22:52
Кассано: переезд в Китай? Что я буду там делать?
22:44
Орлов: «Зенит» сможет сыграть на новом стадионе в полуфинале Лиги Европы
22:43
Экс-защитник «Анжи» и «Динамо» Самба расторг контракт с «Панатинаикосом»
22:31
Гвардиола: «Манчестер Сити» идёт на пятом месте не из-за Браво
22:21
Зидан – о серии Роналду без голов с игры: ну и что? Криштиану по-прежнему хорош
22:08
Санетти вошёл в комитет ФИФА по организации соревнований
Все новости
RSS
Какие из возможных нововведений в футбольные правила вас смущают?
Отмена офсайдов
Буллиты вместо пенальти
Увеличение количества замен в матче
Отмена жёлтых карточек
Проголосовать
Архив →
Конфиденциальность
Использование информации
Контакты
Реклама
Вакансии
|
Виджеты
Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
Возрастное ограничение 18+