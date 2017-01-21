Роналдиньо может получить работу в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдиньо в скором времени может вернуться в каталонский клуб в новом статусе.
По информации Mundo Deportivo, 36-летний бразилец может стать послом клуба в мире, а также игроком команды «Легенды Барселоны».
Решение может быть принято на следующей неделе. Источник отмечает, что Роналдиньо и президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу уже общались по этому поводу ранее.
Ранее брат и агент Роналдиньо Роберто де Ассис заявил, что знаменитый бразилец рассчитывает вернуться на поле в 2017 году.