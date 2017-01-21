«Оренбург» не вёл переговоров о переходе А. Глеба

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин сообщил, что клуб не вёл переговоров о переходе полузащитника Александра Глеба, а также прокомментировал подписание контракта с защитником Михаилом Сиваковым.
«Мне ничего неизвестно о возможном переходе Александра Глеба в наш клуб. В жизни, конечно, всё может быть, но мы не выходили на контакт с этим футболистом.
Первый сбор отлично проходит, в хороших условиях, команда вся на месте, кого хотели, на этом сборе посмотрели, имена называть не буду. Последняя игра будет сегодня, так что после неё можно будет делать выводы. Мы пока не приняли решение, какие новички будут в команде. Время ещё есть, думаю, 22 числа примем решение.
Что касается перехода в наш клуб защитника Михаила Сивакова, то он очень квалифицированный футболист, у нас с таким опытом выступлений нет игроков: чтобы выступал и в европейских клубах, и был чемпионом Белоруссии, в сборную Белоруссии вызывался, хотя у нас есть люди, которые играли за сборные, белорусы в том числе. Квалифицированный футболист, надеемся, что он нам поможет», — цитирует Столыпина «Р-Спорт».