Конте: «Челси» рассматривает предложение по Беговичу

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, что у клуба есть предложение по боснийскому голкиперу Асмиру Беговичу. Конте также отметил, что 29-летний Бегович важен для него, несмотря на то, что не является основным вратарём. Ранее сообщалось, что «Борнмут» предлагал за Беговича £ 10 млн, но синие ответили отказом.
«Во-первых, я хочу сказать, что Асмир — важный игрок для меня, как на поле, так и за его пределами, и он это знает. По нему есть предложение. Я и руководство клуба сейчас оцениваем это предложение, но нам важно найти правильное решение для Асмира, клуба и меня.
Есть одно предложение. Нам необходимо рассмотреть ситуацию, проанализировать ситуацию и найти верное решение. Сейчас мы рассматриваем предложение, но руководство клуба и игрок знают мою позицию. Для меня он важен», — приводит слова итальянского специалиста официальный сайт «Челси».