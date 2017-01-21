Янузай: Погба хочет, чтобы я играл с ним за «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Аднан Янузай, который нынешний сезон на правах аренды проводит в «Сандерленде», сообщил, что полузащитник манкунианцев Поль Погба является его хорошим другом и ждёт его возвращения в команду.
«Поль является великим игроком. В начале карьеры он выбрал другой путь, но всё равно стал успешным игроком и вернулся обратно. Он мой очень хороший друг. В «МЮ» мы всегда были вместе – ужинали, играли в PlayStation. Погба мне как брат. Конечно, он спрашивает, вернусь ли я в клуб. Поль хочет играть со мной в одной команде, но сейчас я играю за «Сандерленд» и должен делать то, что будет правильным для клуба. Это решение «МЮ». Я профессиональный футболист, который должен соответствующе относиться к подобным решениям и работать.
Конечно, моей целью является выступление в составе манкунианцев, но нужно смотреть, какие варианты существуют. Не могу сказать, что ждёт меня в будущем. У меня контракт до 2018 года. Есть много клубов, которые проявляют ко мне интерес», – цитирует Янузая The Sun.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Янузай провёл за «Сандерленд» 14 матчей и отметился голевой передачей.