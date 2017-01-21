«Реал» — «Малага»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:15

В субботу, 21 января, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 19-го тура испанской Примеры между «Реалом» и «Малагой».
Встреча начнётся в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Малага».
Ранее друг с другом команды встречались 70 раз. 44 матча завершились победой «Реала», 16 раз команды сыграли вничью, и 10 раз побеждала «Малага».
Последняя встреча между этими командами состоялась в феврале 2016 года и завершилась вничью со счётом 1:1.
В таблице испанского чемпионата «Реал» (40 очков) располагается на первой строчке, а «Малага» (21 очко) — на 13-й.