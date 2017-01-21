Петраков: губернатор обещал начать гасить долги «Томи» в ближайшее время

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян рассказал, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин обещал начать гасить долги в ближайшее время, а также заявил, что томский клуб, несмотря на финансовые проблемы, не намерен сниматься с розыгрыша российской Премьер-Лиги.
«Финансовые проблемы «Томи» находятся в стадии решения. Губернатор области обещал начать гасить долги в ближайшее время, начиная с тех ребят, кто покинул команду. Сейчас мы едем на сборы и надеемся на выплаты. Может, не в полном объёме, но деньги точно будут. То, что «Томь» может сняться с чемпионата из-за финансовых проблем, не более чем чьи-то домыслы. Мы ни из чьих уст об этом не слышали, остаёмся в Премьер-Лиге и продолжаем бороться.
Что касается матча 18-го тура с «Ростовом», этот вопрос также решается с руководителями стадионов и областей. Многое будет зависеть от погоды. Пока помимо возможности проведения игры дома или на запасном поле в Перми, альтернативных вариантов нет», – сказал Петраков.