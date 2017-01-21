Нападающий Павел Яковлев и «Анжи» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщил пресс-атташе махачкалинского клуба Айдемир Даганов.
«Чемпионат» в четверг сообщил, что 25-летний футболист покинет «Анжи» и продолжит карьеру в «Крыльях Советов».
«Мы предложили Павлу Яковлеву пойти на понижение условий контракта, чтобы оставить его у себя, но был предметный разговор с «Крыльями Советов» и Павел попросил отпустить его. Поэтому мы пошли на прекращение сотрудничества по обоюдному согласию», – сказал Даганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.