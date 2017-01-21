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«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:30

21 января 2017, суббота. 14:55. Футбол
В субботу, 21 января, в Манчестере, на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур». Встреча начнётся в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм».
Ранее друг с другом команды встречались 152 раза. 58 матчей завершились победой «Манчестер Сити», 34 раза команды сыграли вничью, и 60 раз сильнее был «Тоттенхэм».

Последняя встреча между этими командами состоялась в октябре 2016 года и завершилась домашней победой «Тоттенхэма» со счётом 2:0.

В таблице английского чемпионата «Манчестер Сити» (42 очка) занимает пятое место, а «Тоттенхэм» (45 очков) — второе.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Манчестер Сити Тоттенхэм Хотспур Анонс
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