Якуба может перейти из «Кубани» в «Крылья Советов»

20-летний полузащитник краснодарской «Кубани» Денис Якуба, с большой долей вероятности, продолжит карьеру в самарских «Крыльях Советов», сообщает интернет-издание Onedivision. Источник отмечает, что принципиальная договоренность о переходе уже достигнута.
Ранее издание сообщало о возможном переходе Якубы в «Локомотив». Ещё одним возможным вариантом продолжения карьеры игрока является «Зенит».
В нынешнем сезоне Якуба сыграл за «Кубань» 10 матчей в Футбольной национальной лиге и результативными действиями не отмечался.