Оздоев: приснилось возвращение Сёмина в «Локомотив» ещё до его назначения

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев сообщил, что ему приснилось возвращение главного тренера Юрия Сёмина в московскую команду ещё до того, как он был утверждён в своей должности.
«Правда ли, что видел сон с возвращением Сёмина в «Локомотив» перед его назначением? Честно, не знал ничего о том, возвращается ли Палыч в «Локо». Приснился вот такой сон, написал об этом в «Твиттере», а после этого мне стали писать, что это правда. Но ещё ничего не было объявлено. Сны футбольные порой снятся. Но этот был каким-то странным. Будто мы разговариваем, а он мне говорит: «Мне предложили вернуться в «Локо». Вот думаю, соглашаться?» А я сказал, что, наверное, надо. Время Сёмина никогда не уйдёт. Он понимает все тренды жизни. Если вы увидите Юрия Палыча в жизни, то подумаете, что ему не столько лет, сколько есть на самом деле.
В жизни общаемся с ним редко. Понимаю, он занятой человек, не хочется его тревожить лишний раз. Но когда встречаемся где-то, могу спросить что-нибудь, что меня беспокоит, посоветоваться. Юрий Семин – один из трёх тренеров, которые сыграли огромную роль в моей жизни. Другие два – это Борис Игнатьев, который, кстати, познакомил меня в киевском «Динамо» с Сёминым, и Ринат Билялетдинов», — цитирует Оздоева «Советский спорт».