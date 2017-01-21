Бушманов: я покинул «Спартак-2»? Давайте дождёмся официальных объявлений

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что он попрощался с игроками и покинул команду, а также опроверг слухи о конфликте с главным тренером первой команды Массимо Каррерой.
«Я попрощался с игроками и покинул «Спартак-2»? Давайте дождёмся официальных объявлений. Они должны появиться в ближайшее время. Что касается информации о том, что я покидаю «Спартак-2» не без участия Карреры, то спора с Массимо, как пишут, у мнея не было. Было общение», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
Ранее сообщалось, что преемником Бушманова в «Спартаке» станет Дмитрий Гунько, возглавлявший молодежную команду красно-белых.