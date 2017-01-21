ЦСКА: загадочный Джафар выйдет с первых минут

С первых минут у «армейцев» на поле появится находящийся на просмотре Джафар. Информацию об этом игроке красно-синие не разглашают.
«Загадочный Джафар выйдет с первых минут», — такая запись появилась в официальном «Твиттере» клуба. При этом на картинке с составом команды над фамилией Джафар можно видеть лицо главного антагониста диснеевского полнометражного мультфильма «Аладдин». Его также зовут Джафар.
Полностью стартовый состав ЦСКА выглядит так: Помазун, Щенников, Набабкин, Васин, Олейников, Гордюшенко, Кучаев, Джафар, Жамалетдинов, Ионов, Траоре.
Следить за ходом контрольного матча ЦСКА — «Велен» можно будет здесь. Начало встречи — в 17:30 мск.
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