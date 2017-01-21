«Зенит» завершил первый сбор крупной победой над «Чанчунь Ятай»

«Зенит» провёл заключительный контрольный матч на сборе в Дубае. Соперником команды из Санкт-Петербурга стала 12-я команда чемпионата Китая — «Чанчунь Ятай». Завершился матч победой подопечных Мирчи Луческу со счётом 4:0.
На 14-й минуте сине-бело-голубые вышли вперёд благодаря голу Роберта Мака. В начале второго тайма Артур Юсупов сделал счёт 2:0. На 55-й минуте отличился Александр Кокорин. Несколько минут спустя голом мог отметиться Лука Джорджевич, но не сумел реализовать пенальти. Окончательный результат установил на 67-й минуте Юсупов, оформивший дубль.