Спаллетти: Найнгголан стоит примерно столько же, сколько и Погба

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти, отвечая на вопрос о стоимости полузащитника Раджи Найнгголана, привёл в пример полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, который перешел в английский клуб из «Ювентуса» за € 105 млн.
«Я бы сказал, он стоит столько же, сколько и Погба. Раджа — совершенный футболист, он обладает шикарной „физикой“. Найнгголан сделан из иного материала, чем некоторые другие футболисты.
Единственное различие между ним и Погба — возраст. Но по ценности на поле, по вкладу в игру их, полагаю, вполне можно сравнивать», — цитирует Спаллетти Football Italia.