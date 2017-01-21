Защитник Гурам Тетрашвили подписал предварительный контракт с «Анжи». Об этом корреспонденту «Чемпионата» Илье Джапаридзе сообщил руководитель пресс-службы «Анжи» Айдемир Даганов.
На этой неделе Тетрашвили расторг контракт с «Тосно» по обоюдному согласию. Махачкалинцев возглавляет Александр Григорян, хорошо знающий Тетрашвили по совместной работе в таких клубах, как «Машук-КМВ» (Пятигорск), «Луч-Энергия» (Владивосток) и «Тосно».
После 17 туров РФПЛ «Анжи» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. От зоны вылета махачкалинцев отделяет 8 баллов.