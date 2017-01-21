М. Алонсо: наша с Мозесом игра на флангах отлично балансирует «Челси»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо поделился мнением о роли латералей в игре лондонской команды, которую в схеме 3-5-2 выполняют он и Виктор Мозес.
«Наша с Мозесом игра отлично балансирует команду. У нас не было необходимости говорить о том, что нам предстоит делать. В большинстве матчей он идёт вперёд, а я остаюсь помогать в обороне, но всё зависит от того, как играет команда, и хорошо иметь разные варианты. Виктор отлично выполняет свою работу, надеюсь, мы продолжим помогать команде, как делали это в предыдущих матчах.
Мне было легко адаптироваться, когда пришёл в «Челси», хотя тут есть и некоторые отличия, над которыми мы работали с тренером. Но это не так сильно отличается от футбола, в который я играл в прошлом сезоне», — цитирует Алонсо официальный сайт синих.