«Уфа» в товарищеском матче сыграла вничью с «Лехом»

«Уфа» в товарищеском матче сыграла вничью с польским «Лехом». Встреча прошла на кипрском сборе российской команды и закончилась со счётом 0:0.
Эта игра стала второй для «Уфы» под руководством главного тренера Сергея Семака. Ранее клуб из Башкортостана потерпел поражение во встрече с румынским «ЧФР Клуж» (0:2).
Товарищеский матч
«Уфа» (Россия) — «Лех» (Польша) — 0:0
Второй зимний сбор уфимцы проведут с 26 января по 7 февраля на Кипре, а третий — с 11 по 23 февраля в Испании. После 17 туров «Уфа» занимает в таблице РФПЛ восьмое место.