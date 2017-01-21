Луческу: «Зенит» анализирует трансферную ситуацию, у меня есть много вариантов

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу ответил на вопрос о возможном уходе некоторых игроков в зимнее трансферное окно.
«Ещё много времени до закрытия трансферного окна, поэтому говорить об этом пока рано. Нужно хорошо проанализировать, что у нас есть. Я ставлю перед собой и перед футболистами задачу убыстрить команду, но в то же время сделать её моложе. Поэтому нужно очень взвешенно подойти к этому моменту и каждый трансферный шаг хорошо проанализировать. В эти периоды очень сложно делать трансферы. Команды, которые в своих чемпионатах бьются за титулы, просто так не отпустят своих лидеров, поэтому здесь нужно взять либо футболиста, который не играет, или который травмирован, или который не понравился тренеру. А это означает, что у них нет опыта, брать их нет смысла. Летом работать над трансферами намного проще. Все команды хотят реорганизоваться, взять новых игроков, поэтому проще становится и нам.
Но и в то же время, если какая-то команда всё-таки решит зимой отдать своего игрока, сумма трансфера будет удвоена или даже утроена по сравнению с летней стоимостью. Мы анализируем, у меня есть много вариантов, которые я просматриваю, но пока не остановился ни на ком. Посмотрим, ещё есть время.
А что касается внутреннего чемпионата, то времени у нас ещё больше. Нужно сначала проанализировать своих игроков и понять, смогут ли они помочь нам достичь хороших результатов, и только потом думать о приобретениях», — цитирует Луческу сайт «Зенита».