Ткачёв вернётся в ЦСКА из «Крыльев Советов» ближайшим летом

Полузащитник ЦСКА Сергей Ткачёв, выступающий в «Крыльях Советов» на правах аренды, не вернётся в московский клуб до лета, сообщил футбольный агент Владимир Дейнека, представляющий интересы Ткачева. В контракте 27-летнего футболиста прописан пункт, позволяющий досрочно прервать аренду.
«Мы общались с руководством ЦСКА, и было принято решение, что Ткачёв присоединится к „армейцам“ летом», – сказал Дейнека в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
В нынешнем розыгрыше РФПЛ Ткачев забил 2 гола в 12 матчах.